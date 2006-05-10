Тина Кароль “косы вязать не будет”

11 мая в 5.00 певица Тина КАРОЛЬ вылетает в Грецию, где в Афинах примет участие в конкурсе “Евровидение 2006”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня сообщила на пресс-конференции в Киеве.

По словам певицы, она берет с собой несколько концертных костюмов, но основным будет платье от украинского дизайнера Виктории ГРЕСЬ.

Т.КАРОЛЬ сообщила, что 12 мая будет ее первая репетиция в Греции, а 14 мая - презентация Украины вместе с Польшей. Она напомнила, что официальное открытие конкурса “Евровидение 2006” состоится 15 мая.

Она отметила, что в песне, которую она будет исполнять на конкурсе, речь идет о “максимальной любви, максимальной свободе и максимальной гармонии”. По словам Т.КАРОЛЬ, основная ее задача на конкурсе - “классно выступить” и “всех зажечь”. По ее словам, основной цвет ее выступления – белый, а также красное сердце, которое символизирует любовь.

На вопрос журналистов, является ли эта символика случайной или же она имеет какой-то подтекст (белый цвет и красное сердце были символами избирательной кампании Блока Юлии Тимошенко – УНИАН), Т.КАРОЛЬ отметила, что это к политике не имеет никакого отношения и “косы вязать я не буду”.

Продюсер певицы Олег ЧЕРНЫЙ сообщил, что в целом на подготовку и участие Т.КАРОЛЬ в конкурсе будет израсходовано “больше 100 тысяч и меньше 300 тысяч долларов”.

Как сообщал УНИАН, Т.КАРОЛЬ победила в финале национального отборочного конкурса “Евровидение 2006”, происходившего в прямом эфире на Первом национальном телеканале.

Украина в четвертый раз будет принимать участие в финалах “Евровидения”. В прошлом году финал конкурса проходил в Киеве, поскольку в 2004 году в Турции победителем конкурса стала украинская певица Руслана ЛЫЖЫЧКО.