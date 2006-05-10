Наша Украина почти договорилась с Януковичем?

16:47, 10 мая 2006
Политика
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Лидер коммунистов Петр Симоненко утверждает, что последняя позиция перегоров  - это поддержка кандидатуры Виктора Ющенко на президентских выборах 2009 года  Партией Регионов...

Лидер коммунистов Петр Симоненко утверждает, что между “Нашей Украиной” и “Партией регионов” уже почти  достигнута договоренность о создании широкой парламентской коалиции. И что последней позицией перегоров есть то, поддержит ли на президентских выборах 2009 года Партия Регионов кандидатуру Виктора Ющенко.

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