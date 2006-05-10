Наша Украина почти договорилась с Януковичем?

Лидер коммунистов Петр Симоненко утверждает, что между “Нашей Украиной” и “Партией регионов” уже почти достигнута договоренность о создании широкой парламентской коалиции. И что последней позицией перегоров есть то, поддержит ли на президентских выборах 2009 года Партия Регионов кандидатуру Виктора Ющенко.