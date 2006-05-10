Кого украинцы хотят видеть премьером

Большинство украинцев поддерживает кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” и Киевским международным институтом социологии, обнародованные сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В.ЯНУКОВИЧА хотели бы видеть премьером 35,2% респондентов, а Ю.ТИМОШЕНКО – 31,6%.

При этом кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА поддерживают на должность премьера 88,4% сторонников Партии регионов.

Ю.ТИМОШЕНКО поддерживают 91,6% сторонников БЮТ, 36% - сторонников “Нашей Украины” и 15,4% - сторонников СПУ.

Юрия ЕХАНУРОВА поддерживают 32,8% сторонников “Нашей Украины” и 7,7% - сторонников СПУ, а в целом по Украине – 7,3%.

Опрос проводился 27 апреля – 4 мая. В целом было опрошено 2030 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,2%.