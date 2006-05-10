Ющенко встретился с силовиками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что берет под личный контроль вопросы реформирования правоохранительной системы Украины для повышения ее дееспособности и эффективности, а также выполнения задач по защите прав граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом шла речь сегодня на встречах В.ЮЩЕНКО с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО, председателем СБУ Игорем ДРИЖЧАНЫМ и генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО.

Главные вопросы, которые обсуждались во время встреч, – повышение эффективности правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Руководители силовых ведомств доложили главе государства о криминогенной обстановке в Украине, национальной безопасности, расследовании резонансных дел.

Во время встречи Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что с начала года количество преступлений уменьшилось на 20%, в том числе тяжких и особо тяжелых преступлений – на 27,6%. Также почти на 30% сократились преступления в общественных местах. Министр подчеркнул, что в рамках борьбы с коррупцией можно отметить динамику в направлении значительного уменьшения количества взяток.

Во время встречи с председателем СБУ Президент сосредоточил внимание на необходимости ускорения работы по подготовке новой редакции закона о СБУ, усилении гражданского контроля за деятельностью спецслужб, соблюдение прав человека при осуществлении ими своих полномочий. Особое внимание В.ЮЩЕНКО обратил внимание на необходимость усиления кадрового состава региональных подразделений, искоренения фактов ненадлежащего отношения работников правоохранительных органов к выполнению своих обязанностей, нарушение ими норм служебного этикета и закона.

А.МЕДВЕДЬКО проинформировал Президента о состоянии расследования резонансных уголовных дел.

Во время встреч В.ЮЩЕНКО отметил необходимость усиления координации между силовыми ведомствами и их центральными и местными подразделениями.