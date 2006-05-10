ЦИК продолжит регистрацию нардепов

Сегодня в 16.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, второй этаж, пресс-центр ЦИК).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, планируется, что в повестку дня будет включен, в частности, вопрос о регистрации народных депутатов Украины, избранных 26 марта 2006 года.

Аккредитация продлится до 14.00 по телефонам: 256-81-72 и 286-80-71. Аккредитация обязательна.