Mercedes Ивченко возвращается...

Тендерная палата Украины обратилась к Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с запросом о предоставлении тендерной документации на приобретение служебного автомобиля Mercedes-Benz S-Class.

Об этом говорится в официальном письме, подписанном главой правления общественной организации Олегом ФАДЕЕВЫМ (от 5 мая №13/05), текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, Тендерная палата просит предоставить решение о создании тендерного комитета, отчет о результатах проведения тендерных процедур, протоколы заседаний тендерного комитета, копии информационных материалов заказчика и участников торгов, копии заключенных договоров, информацию о жалобах участников торгов, копии платежных поручений и др. документы.

В запросе указывается, что в случае отсутствия указанных документов, Тендерная палата просит предоставить письменный ответ о причинах невыполнения НАК «Нафтогаз Украины» тендерных процедур, определенных Законом «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель пресс-службы Тендерной палаты Украины Андрей ВАСЫЛЬКО, общественная организация обратилась также в правоохранительные органы с требованием проверки законности процедуры приобретения НАК «Нафтога Украины» указанного служебного автомобиля.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля первый вице-президент Тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО заявил, что общественная организация обратится в правоохранительные органы с требованием провести проверку законности процедуры закупки служебного автомобиля Mercedes-Benz S-Class для председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея ИВЧЕНКО.

По данным А.ЯЦЕНКО, автомобиль был куплен уже после вступления в силу новой редакции закона о государственных закупках, положения которой обязывают государственные предприятия проводить закупки путем тендера.

«Нас не интересует моральная сторона… Нас интересует в первую очередь то, как «Нафтогаз Украины» мог купить Mercedes и банк мог провести платеж, когда уже существовала эта норма данного закона», – сказал он.

Справка УНИАН. 12 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что приказал А.ИВЧЕНКО продать Mercedes-Benz стоимостью более 1 млн. грн., который был приобретен для автопарка компании.

В тот же день НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что передала автомобиль Mercedes-Benz S-Class председателя правления компании А.ИВЧЕНКО обратно в автосалон.

7 апреля интернет-издание “Украинская правда” сообщило, что А.ИВЧЕНКО приобрел новый автомобиль Mercedes-Benz S-Class стоимостью 215 тыс. долл. (1 млн. 85 тыс. 750 грн.).

Фото сайта Украинская правда