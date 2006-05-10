Ющенко встретится с Жовтяком

Группа жителей Киевской области, которые представляли разные политические силы, провели митинг возле Секретариата Президента Украины в поддержку председателя Киевской областной государственной администрации Евгения ЖОВТЯКА.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали лозунги „Сьогодні - Жовтяк, завтра – Ющенко”, „Відстоїмо Жовтяка”.

К пикетчикам вышли работники Секретариата Президента.

По словам участника акции, депутата областного совета Николая СТЕЛЬМАХА, „сегодня должна состояться встреча Президента Украины ЮЩЕНКО с ЖОВТЯКОМ. По нашему мнению, в Секретариате Президента есть поддержка ЖОВТЯКА, его позиции относительно борьбы с нарушениями земельного законодательства. Мы надеемся, что Президент прислушивается к голосу жителей Киевской области”.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля на официальном сайте Кабинета Министров появилось сообщение пресс-службы правительства, что “в связи с ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития регионов правительство приняло решение внести на рассмотрение Президента Украины представление об освобождении Василия ЧЕРВОНИЯ от должности председателя Ривненской областной государственной администрации, Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации и Сергея ИВАНОВА от должности председателя Севастопольской городской государственной администрации”.

В то же время Е.ЖОВТЯК отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевщина была на восьмом месте среди областей Украины. “По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006 - на первое место. Впереди только город Киев, и мы имеем твердые намерения обойти и его”, - сказал он. Е.ЖОВТЯК считает попытки отправить его в отставку „земельно-спекулятивным политиканством”.

4 мая Президент заявил, что подпишет указы об отставке Е.ЖОВТЯКА и В.ЧЕРВОНИЯ.