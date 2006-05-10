Довгий знает, где взять деньги

В Киеве разрабатывается концепция осуществления компенсационных доплат киевлянам за их соседство с миллионерами, сообщил в интервью газете «Аргументы и факты в Украине» заместитель председателя Киевского городского совета - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, по словам О.ДОВГОГО, для осуществления социальных доплат необходимо увеличить доходную базу бюджета. Это возможно сделать «за счет отказа от режима ручного управления экономикой, за счет строгого контроля по расходованию бюджетных средств», сказал он.

«Необходимо создать условия для выхода бизнеса из тени и заинтересовать предпринимателей честно платить налоги. Кроме того, следует сделать более прозрачными условия проведения аукционов по продаже земли и других объектов, повысить эффективность работы коммунальных предприятий, привлечь иностранных инвесторов. Если раньше инвестору приходилось обивать пороги власти по полгода, теперь эти сроки будут сокращены во много раз», - отметил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что настаивает на введении доплат для бедного населения столицы за вредность проживания рядом с богатыми.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, люди, живущие в Киеве сегодня на зарплату ниже прожиточного минимума, рядом с миллиардерами-чиновниками и миллионерами-предпринимателями, страдают от этого. «В связи с таким сожительством цены на продукты питания, на недвижимость, на все очень высокие. Эти люди (богатые) платят любые деньги, они их не считают, потому что много зарабатывают, а обычные киевляне от этого страдают. Это болезнь не только Киева. Я не позволю, чтобы 80% киевлян страдало от совместного проживания с миллиардерами и миллионерами», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.