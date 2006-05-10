Украина избрана в Совет ООН по правам человека

Украина избрана в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека.

Как сообщает Би-Би-Си, тайным голосованием Генеральная Ассамблея ООН избирала 47 наций из 63-х. Каждый из кандидатов должен был получить по меньшей мере 96 голосов.

В группу стран под названием Восточная Европа, кроме Украины, также вошли Чехия, Польша, Румыния, Россия и Азербайджан.

Международная организация Human Rights Watch отметила, что избранные Куба, Китай, Саудовская Аравия, Пакистан и Россия не должны быть в новом Совете, поскольку эти страны сами нарушают права человека.

Новый орган ООН заменил комиссию по правам человека, который работал с 1946 года и в состав которого входили некоторые государства, которые критиковали за нарушение прав человека, в частности, Судан, Непал и Сирия. Совет по правам человека ООН соберется на первую сессию 19 июня.

[ назад ]