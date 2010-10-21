Гриценко считает, что с Данилишиным должны отвечать Ежель и Цушко

Экс-министр обороны, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что бывший министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН нарушал законодательство при осуществлении государственных закупок для Министерства обороны Украины, но и действующее руководство военного ведомства и Минэкономики продолжает практику злоупотреблений в этой сфере.

Об этом народный депутат заявил в комментарии УНИАН.

“Обстоятельства деятельности Б.ДАНИЛИШИНА, в частности, в вопросах закупки товаров и услуг по схеме одного исполнителя для потребностей Министерства обороны, о чем заявляется, меня лично убеждают в том, что там есть за что ответить, есть, за что его привлекать к ответственности”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Но, по его словам, “такие же правонарушения, злоупотребления в системе Минобороны, по таким же тендерам по закупке продовольствия, топлива у одного исполнителя с аналогичными убытками для государства и для армии имели место уже сейчас – при действующем министре обороны Михаиле ЕЖЕЛЕ и при действующем министре экономики Василии ЦУШКО”.

“Поэтому, когда Б.ДАНИЛИШИНА привлекают к ответственности за нарушения, злоупотребления – это правильно. Но, то, что не привлекают к ответственности нынешних руководителей – из команды Виктора ЯНУКОВИЧА – это свидетельствует не о силе закона, а о выборочном применении закона. И это подрывает веру в то, что каждый чиновник будет отвечать за незаконные действия”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2010 года от Национального центрального бюро Интерпола Чешской Республики поступило сообщение о том, что гражданин Б.ДАНИЛИШИН, который находился в международном розыске, задержан на территории этой страны.

Как сообщил Департамент связей с общественностью МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”.

“Он, работая в должности министра экономики Украины, был ответственным лицом за обеспечение выполнения министерством функций специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам координации государственных закупок. Используя свой служебный статус и нарушая предусмотренные действующим законодательством требования, Б.ДАНИЛИШИН способствовал служебным лицам общества с ограниченной ответственностью в применении неконкурентного способа закупки. Следствием этих действий стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло убытки государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 миллиона гривень”, - сообщал ДСО МВД Украины.