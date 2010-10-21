Предприниматели предлагают печатать Налоговый кодекс на туалетной бумаге

Сегодня, 21 октября, в ходе акции протеста предпринимателей Луганской области, которая состоялась на Театральной площади, участники «поднесли» председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ два больших рулона туалетной бумаги с надписью: «Предприниматели Луганщины считают, что только на такой бумаге можно печатать новый Налоговый кодекс и использовать его по назначению».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции протеста приняли участие более 3000 человек и около 100 такси.

В своем обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ участники акции напомнили, что в своей предвыборной программе он обещал «обеспечу приоритетность стимулирования… малого и среднего бизнеса… Малый и средний бизнес нуждаются не только во внимании, но и защите со стороны государства», и также заявили решительный протест против Налогового кодекса, разработанного правительством Н.АЗАРОВА.

Они требуют от Президента выполнить предвыборные обещания и защитить их от произвола чиновников и от коррупции. Также предприниматели Луганщины требуют от В.ЯНУКОВИЧА сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности субъектов малого предпринимательства как физических, так и юридических лиц.

В своей резолюции участники акции выразили общее мнение предпринимателей Луганщины по вопросам принятия Налогового кодекса, уплаты взносов в Пенсионный фонд, и валютной политики государства. В частности, они требуют от власти: признать проект Налогового кодекса №7101-1 от 21.09.10 уничтожающим малое предпринимательство в Украине; обратиться к председателю Верховной Рады, руководителям комитетов и фракций с требованием отменить постановление ВРУ о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса и вообще снять его с рассмотрения; обратиться к Президенту Украины, председателю ВР, руководителям комитетов и фракций ВР с требованием внести изменения в Закон Украины №2464 от 08.07.10 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное социальное страхование». Также они требуют от Президента Украины принять действенные меры для укрепления национальной денежной единицы.

Предприниматели Луганщины требуют включить в рабочие группы для решения вышеупомянутых проблем представителей предпринимательства области, и предложили предусмотреть в новом Налоговом кодексе конкретные нормы, которые касаются упрощенной системы налогообложения.