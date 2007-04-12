В ПР знают, как представители СБУ шарят по судам...

Партия регионов заявляет о давлении со стороны Президента Украины и его окружения на представителей Конституционного Суда Украины.

Как сказано в заявлении пресс-службы Партии регионов, текст которого передан агентству УНИАН, «последние несколько дней мы наблюдаем усиление давления на представителей Конституционного Суда Украины со стороны Президента и его окружения.

Так, 11 апреля 2007 года распоряжением Президента Украины всем без исключения судьям КСУ навязана круглосуточная охрана в местах постоянного и временного пребывания. Как известно, согласно действующему законодательству охрана предоставляется на основании личного заявления. Именно такие заявления подали судьи, избранные по квоте Президента. Предоставление охраны без соответствующих заявлений нельзя не расценить как явное давление и запугивание судей и членов их семей. Ведь понятно, что никакой гражданин, которому принудительно навязывают вооруженных охранников, не может воспринимать свое состояние как нормальное, повседневное и безопасное».

Авторы заявления отмечают, что «представители Службы безопасности Украины шарят по судебным учреждениям, возле правоохранительных органов, окружили помещение Центральной избирательной комиссии».

Партия регионов предупреждает общественность о начале «цинично спланированной кампании по дискредитации членов Конституционного Суда.

Первым шагом в этом плане является выступление народного депутата "Нашей Украины" КНЯЗЕВИЧА. Откровенной ложью и клеветой КНЯЗЕВИЧ пытается давить на судей Конституционного Суда Украины, запрограммировать общество на очередные противоправные действия со стороны Президента и его окружения. Более того, пренебрегая мнением мировой общественности, КНЯЗЕВИЧ и его побратимы пытаются поставить под сомнение будущее решение КС и повлиять на позицию судей».

Партия регионов категорически опровергает «всю недостоверную информацию, которая была изложена выше и будет выброшена в информационное пространство позже», и вновь просит Конституционный Суд ускорить рассмотрение указа о роспуске Верховной Рады.

«Это снимет напряжение в обществе, не даст возможность шантажировать и унижать вас безответственными и неправдивыми заявлениями. Ваше решение, каким бы оно ни было, прекратит политическое противостояние и будет выполнено всеми участниками конфликта», заявляют в Партии регионов.

Народные депутаты от Партии регионов обратятся в Генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело по факту вмешательства в деятельность судебных органов и привлечь виновных в этом лиц к ответственности, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей Конституционного Суда заявили, что отказываются принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

Как отмечается в заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, «определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление, как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».

В тот же день СБУ пообещала предоставить охрану этим судьям.

11 апреля было обнародовано распоряжение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об охране судей КС.

Сегодня, 12 апреля, народный депутат Р.КНЯЗЕВИЧ заявил, что блок “Наша Украина” призывает судью КС Сюзанну СТАНИК через суд опровергнуть информацию, распространенную в СМИ, о якобы получении ею взятки в виде квартир в центре Киева. По его словам, интернет-издание “Реальная политика” распространило информацию о том, что якобы С.СТАНИК получила в подарок две квартиры в Киеве по адресу: Нестеровский переулок, 6. В частности, в сообщении, к которому апеллирует народный депутат, речь идет о контактах, которые, по утверждению сайта, перед этим имели место “между заместителем министра Кабинета министров Украины Еленой ЛУКАШ и заместителем председателя Конституционного Суда Украины Сюзанной СТАНИК”.

По словам Р.КНЯЗЕВИЧА, “Наша Украина” не верит в достоверность этой информации, но, учитывая общественное внимание к Конституционному Суду, просит С.СТАНИК обратиться с иском к этому сайту и опровергнуть эту информацию.

Р.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что если она этого не сделает, «Наша Украина» «оставляет за собой право немедленно обратиться в прокуратуру и СБУ, поскольку в случае если они (обвинения – УНИАН) подтвердятся, это ставит под сомнение действия и решения судьи - докладчика КС (по конституционному представлению относительно указа Президента о роспуске парламента – УНИАН)», - подчеркнул депутат.