Ющенко еще одного судью “омолодил” на 2 года

Президент Украины Виктор Ющенко своим указом от 11 апреля остановил действие собственного указа от 23 декабря 2005 года № 1825 «О назначении заместителя председателя апелляционного общего суда, председателей и заместителей председателей местных общих судов» в части назначения КОПИЛЯНА Вадима Анатолиевича заместителем председателя Феодосийского городского суда Автономной Республики Крым. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Действуе указу приостановлено на период проверки фактов, изложенных в обращении народного депутата Украины от фракции БЮТ Андрея Портнова.

Как напоминает официальный сайт БЮТ, в четверг, 5 апреля, Феодосийский городской суд принял решение о запрещении органам власти производить любые действия относительно проведения досрочных выборов. Позже этот суд по ходатайству представителя БЮТ отменил свое решение.