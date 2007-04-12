Янукович: досрочные выборы возможны при любом решении КС

Проведение в Украине досрочных выборов возможно при любом решении Конституционного Суда, считает премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве после завершения расширенной встречи с премьер-министром Литвы Гядиминасом КИРКИЛАСОМ.

«Проведение досрочных выборов возможно только в двух случаях. Первое, и самое главное – если Конституционный Суд признает, что указ Президента (о ропуске парламента - УНИАН) является конституционным. В этом случае правительство и политические силы будут выполнять указ Президента», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем премьер считает возможным проведение досрочных выборов и в случае, если КС признает указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады неконституционным. «В этом случае выборы возможны, если все участники политического процесса согласятся. На каких условиях они согласятся – покажет время», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз подчеркнул, что правящая коалиция и правительство заинтересованы в том, что ситуация в Украине должна развиваться в исключительно правовом поле.