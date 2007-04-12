Партия «Батькивщина», являющаяся основой Блока Юлии Тимошенко, уже составила свой список кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом «Делу» сообщил член парламентской фракции БЮТ Олег Ляшко по окончании закрытого съезда партии.

По его словам, на данный момент список сформирован в алфавитном порядке, а конкретные места будут распределены на съезде членов Блока Юлии Тимошенко, в который, в соответствии с подписанным соглашением, вошли также Партия «Реформы и порядок» и Украинская социал-демократическая партия (УСДП). Каждая из этих двух партий получит по 50 мест в общем списке БЮТ.

По словам народного депутата Олега Ляшко, в списке БЮТ точно не найдется места Александру Ковтуненко (прошел в парламент V созыва по списку блока под №116), Владимиру Ткаченко (№90), Сергею Полищуку (№117), Василию Хмельницкому (№60), Олегу Надоше (№103), Владимиру Зубику (№64), Михаилу Зубцу (№59) и Михаилу Гладию (№85).

Среди новых лиц в обновленном списке можно будет увидеть Виктора Пинзеника, Владимира Бондаренко, Игоря Грынива, Владимира Филенко (от ПРП). Также место в списке БЮТ, вероятнее всего, получат бывшие «руховцы», народные депутаты из фракции «Наша Украина» Михаил Поживанов и Степан Давымука.

«Список БЮТ обновится на 20% и в основном за счет наших союзников из ПРП и УСДП», — рассказал изданию народный депутат Олег Билорус. Что касается таких спорных кандидатур, как депутаты-бизнесмены Константин Жеваго или Тариэл Васадзе (оба депутата несколько раз нарушали фракционную дисциплину, в частности, при голосовании за бюджет на 2007 год), то они также получат места в списке, уверен «бютовец» Михаил Волынец. Еще один бизнесмен из БЮТ Евгений Сигал заявил, что для него не имеет значения номер, под которым он пойдет в списке БЮТ на выборы в Раду. «Я знаю четко, что то место, которое я буду иметь в списке, будет проходным, и это самое главное», — отметил Сигал.