Гриценко намекает Морозу, что нужно думать прежде чем говорить

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что желание Председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА освободить его от должности является безответственным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в самолете по пути в Херсонскую область.

«Когда народные депутаты принимают решение, базируясь на непроверенных фактах, на непроверенной информации, когда они с трибуны парламента говорят о том, что Президент дает незаконные указания силовым структурам, втягивая их в политические процессы – это неправда. Когда они говорят о том, что министр обороны заявляет о нежелании выполнять Конституцию и законы – это неправда. Если после таких заявлений спикер ставит вопрос об отставке министра (обороны), то это - проявление безответственности”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, нынешний политический конфликт в Украине является испытанием для всех политиков, поскольку сейчас проявляются как сильные черты людей и возможность брать на себя ответственность, так и “истерия, беспомощность и безответственность”.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что работает в «штатном режиме» и выполняет возложенные на него задачи.

«Я не получил ни одного решения, поручения, указания от Президента, которое противоречит закону – потому все эти обвинения безосновательны», - добавил он.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что на заседаниях правительства высказывает всегда свою позицию, несмотря на то, что она не совпадает с позицией большинства членов Кабинета Министров и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

А.ГРИЦЕНКО заявил, что считает своей обязанностью предупредить премьер-министра о следствиях принятия тех или других решений. Он выразил надежду, что его позицию будут понимать политики, которые сейчас его не понимают.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Председатель Верховной Рады А.МОРОЗ заявил, что обратится в Кабинет Министров с предложением направить в парламент представление об освобождении А.ГРИЦЕНКО от должности министра обороны.