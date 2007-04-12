Матвиенко, Костенко и Тарасюк образовали блок национально-демократических сил

Лидеры Украинской республиканской партии „Собор” Анатолий МАТВИЕНКО, Украинской народной партии – Юрий КОСТЕНКО и Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК подписали соглашение об образовании блока национально-демократических сил Украинская Правыця.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской республиканской партии «Собор», такое решение было принято вечером 11 апреля.

Как отмечается в сообщении, руководители правоцентристских партий, руководствуясь решениями съездов, которые прошли 10 апреля, согласовали общее участие в досрочных парламентских выборах, а также определили квоты представительства каждой партии в избирательном списке.

Представители УРП „Собор”, УНП и НРУ не исключают присоединения к Украинской Правыци и других национально-демократических партий.

Проведение межпартийного съезда блока планируется провести в ближайшее время.