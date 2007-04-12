Матвиенко, Костенко и Тарасюк образовали блок национально-демократических сил
09:50, 12 апреля 2007Политика
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Готовится съезд
|Анатолий МАТВИЕНКО
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской республиканской партии «Собор», такое решение было принято вечером 11 апреля.
Как отмечается в сообщении, руководители правоцентристских партий, руководствуясь решениями съездов, которые прошли 10 апреля, согласовали общее участие в досрочных парламентских выборах, а также определили квоты представительства каждой партии в избирательном списке.
Представители УРП „Собор”, УНП и НРУ не исключают присоединения к Украинской Правыци и других национально-демократических партий.
Проведение межпартийного съезда блока планируется провести в ближайшее время.
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