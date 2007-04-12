БЮТ угрожает Лавриновичу криминальной ответственностью

Блок Юлии Тимошенко обвиняет министра юстиции Александра Лавриновича в блокировке избирательного процесса и угрожает ему криминальной ответственностью, передает 5 канал.

С соответствующим заявлением бютовцы обратились в Шевченковский райотдел милиции. По их словам, министр приказал не заверять печатью Минюста документы необходимые блоку Тимошенко для регистрации в Центризбиркоме. Нардепы от БЮТ говорят, что вчера попробовали решить вопрос лично встретившись с Лавриновичем. Однако министр заявил, что не будет выполнять антиконституционный Указ Президента и оставил свой кабинет узнав, что парламентарии пригласили журналистов. Возвращения Александра Лавриновича депутаты не дождались.

Со своей стороны пресс-секретарь министра юстиции Александра Лавриновича заявила, что Минюст отказывается комментировать такие действия БЮТ.