«Батькивщина» заявляет о давлении ГАИ на тернопольских перевозчиков

Тернопольская областная организация Всеукраинского объединения «Батькивщина» заявляет, что ГАИ осуществляет давление на перевозчиков, чтобы те не доставляли людей из области в Киев 11 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении, обнародованном на официальном сайте областной организации ВО «Батькивщина».

«После участия многочисленной делегации из Тернопольской области в акции под стенами Верховной Рады Украины 27 апреля руководством ГАИ по указанию начальника Управления МВД Украины в Тернопольской области проведены «профилактические беседы» с перевозчиками, во время которых им «рекомендовано» не осуществлять перевозки участников политических акций, которые в будущем будут проводиться в столице, а особенно - 11 мая 2010 года», – сказано в заявлении.

В нем представители «Батькивщины» также выражают убеждение, что «такие действия руководства ГАИ и начальника Управления МВД Украины в Тернопольской области являются нарушением права граждан собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, что определено статьей 39 Конституции Украины».

«Органы МВД постепенно превращаются в исполнителей программы ЯНУКОВИЧА относительно уничтожения демократических ценностей в Украине и притеснения украинского народа ради продолжения сдачи государственных интересов России», – подытоживают в своем заявлении представители «Батькивщины».

Они также добавили, что позиция партии относительно недопустимости ущемления прав граждан со стороны руководства областной милиции и ГАИ будет заявлена завтра, 11 мая, во время пикетирования областного управления милиции.