ГАИ блокирует выезд автобусов из Львова в Киев

В Львовской области работники ГАИ блокируют выезд автобусов со сторонниками БЮТ, которые следуют в Киев для участия в завтрашней акции протеста под стенами Верховной Рады.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Львовской областной организации ВО «Батькивщина» Тарас КУХАР.

«Автобусы из Львова и районов области не могут выехать за пределы Львовщины, поскольку сотрудники ГАИ останавливают их и выдумывают различные предлоги, чтобы транспорт со сторонниками «Батькивщины», которые намерены принять участие 11 мая в акции протеста у стен парламента, не выехал за пределы области», - заявляет Т.КУХАР.

По его словам, работники ГАИ также требуют у владельцев автотранспорта расписки, «что они не поедут в Киев».

Т.КУХАР также отметил, что в случае, «если сегодня наши автобусы не пустят в Киев – то уже завтра мы проведем во Львове масштабное пикетирование возле областного управления милиции».

В то же время начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Львовской области Денис ХАРЧУК в комментарии УНИАН отметил, что со стороны правоохранителей «не чинится никаких препятствий».

«Проводятся обычные мероприятия по проверке транспортных средств», - сказал Д.ХАРЧУК.