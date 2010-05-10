МИД: в ЕС положительно восприняли налаживание отношений с Россией

Страны-члены Европейского Союза положительно воспринимают налаживание отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом министры иностранных дел и дипломатические представители 13 государств Евросоюзу, входящие в состав группы «Друзья Украины», сообщили министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО, который сегодня находится с рабочим визитом в Брюсселе, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Глава украинского внешнеполитического ведомства детально информировал своих европейских коллег о содержании новой политики Киева на российском направлении и о сути подписанных и подготовленных к подписанию украинско-российских соглашений.

При этом К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что европейская интеграция остается приоритетом для Украины, но новая украинская власть считает невозможной ее реализацию без обеспечения предполагаемых, конструктивных и экономически выгодных отношений с Россией.

Также министры обсудили ход переговоров, касающихся отмены Европейским Союзом виз для украинцев.

В частности, К.ГРИЩЕНКО сообщил, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит и примет несколько принципиально важных законов, в частности, о борьбе с торговлей людьми, на утверждении которых настаивает ЕС. В то же время, по словам украинского министра, Киев ожидает, что Европейский Союз предпримет весомые шаги навстречу Украине в визовом вопросе и принципиально перестанет рассматривать украинцев как источник проблем для европейского рынка труда и социальной системы.

«Украина – это мощный экономический ресурс, а не груз для общеевропейской экономики», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.