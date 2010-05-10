Тимошенко: против Януковича нет парламентско-конституционных путей

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оппозиция может рассчитывать лишь на поддержку общественности, поскольку сейчас нет ни парламентских, ни конституционных путей для отстранения Виктора ЯНУКОВИЧА и его команды от власти.

Об этом она сказала сегодня во время учредительного заседания инициативной группы по созданию Комитета защиты Украины, сообщается на сайтеЮ.ТИМОШЕНКО.

"Политическим путем мы сегодня, к сожалению, в парламенте или где-то на дебатах или, возможно, через официальные конституционные процедуры импичмента или роспуска парламента – у нас сегодня таких инструментов нет, и нужно честно это признать. Потому что проиграны пока все битвы, но я надеюсь, что не война эта за Украину проиграна", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению лидера БЮТ, сейчас существует единственный путь – путь объединения в оппозицию всех народно-патриотических политических сил и общественных организаций, а также возобновления доверия общества к демократическим силам.

"Или мы вернем доверие общества ко всем патриотическим демократическим национальным силам, а это может состояться только если мы предложим обществу новое качество. Новое качество – это объединение, отложив в сторону все амбиции. И второе – если мы сможем на улицы вывести тех людей, которые готовы сегодня стоять за Украину не в количестве 10 тысяч, а если будут стоять сотни тысяч – тогда власть будет совсем по-другому реагировать на все претензии со стороны украинского общества", - считает она.

"Пока мы все будем по кухням разговаривать, и каждый будет выстраивать свою политическую силу, к сожалению, результата будет ждать очень и очень тяжело", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.