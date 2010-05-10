Тимошенко: против Януковича нет парламентско-конституционных путей
"Война за Украину, надеюсь, не проиграна"
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оппозиция может рассчитывать лишь на поддержку общественности, поскольку сейчас нет ни парламентских, ни конституционных путей для отстранения Виктора ЯНУКОВИЧА и его команды от власти.
Об этом она сказала сегодня во время учредительного заседания инициативной группы по созданию Комитета защиты Украины, сообщается на сайтеЮ.ТИМОШЕНКО.
"Политическим путем мы сегодня, к сожалению, в парламенте или где-то на дебатах или, возможно, через официальные конституционные процедуры импичмента или роспуска парламента – у нас сегодня таких инструментов нет, и нужно честно это признать. Потому что проиграны пока все битвы, но я надеюсь, что не война эта за Украину проиграна", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
По мнению лидера БЮТ, сейчас существует единственный путь – путь объединения в оппозицию всех народно-патриотических политических сил и общественных организаций, а также возобновления доверия общества к демократическим силам.
"Или мы вернем доверие общества ко всем патриотическим демократическим национальным силам, а это может состояться только если мы предложим обществу новое качество. Новое качество – это объединение, отложив в сторону все амбиции. И второе – если мы сможем на улицы вывести тех людей, которые готовы сегодня стоять за Украину не в количестве 10 тысяч, а если будут стоять сотни тысяч – тогда власть будет совсем по-другому реагировать на все претензии со стороны украинского общества", - считает она.
"Пока мы все будем по кухням разговаривать, и каждый будет выстраивать свою политическую силу, к сожалению, результата будет ждать очень и очень тяжело", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.