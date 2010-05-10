Чем займется Народный комитет защиты Украины?

Сегодня лидеры и представители ряда парламентских, внепарламентских партий, общественных организаций и известные общественные деятели после подписания в Киеве учредительного акта о создании Народного комитета защиты Украины утвердили декларацию задач новосозданной организации.

Как передает корреспондент УНИАН, в документе отмечается, что, «из-за опасности потери государственности и демократических завоеваний народа Украины, в условиях осуществляемого режимом ЯНУКОВИЧА широкомасштабного наступления на жизненно важные национальные интересы Украины, задачи комитету будут заключаться в организации всеукраинского движения сопротивления».

Как говорится далее в декларации, задачами Народного комитета защиты Украины будут: защита суверенитета и территориальной целостности Украины; отстаивание основополагающих свобод и достоинства граждан, их политических, социально-экономических и национально-культурных прав; прекращение антиукраинской гуманитарной политики; отпор любым попыткам становления иностранного контроля над стратегическими предприятиями и отраслями промышленности Украины; сохранение евроатлантического выбора Украины и ее ориентации на европейские цивилизационные ценности.

Подписанты документа заверяют, что их борьба будет «разворачиваться исключительно в правовом поле, определенном Конституцией Украины, и базироваться на принципах открытости, координации действий, равноправного партнерства и отказа от взаимоборьбы».