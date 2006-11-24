Чалый заявил, что Ющенко единолично руководит внешнеполитическим курсом

Заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ подчерквиает, что Президент Украины единолично осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на международной конференции «Внешняя политика Украины в условиях нового формата власти: состояние, приоритеты и имидж за границей».

По словам А.ЧАЛОГО, сейчас «нам не нужны эмоции, а нужно посмотреть - что определяет Конституция в сфере внешней политики». А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что Президент стоит исключительно на конституционных нормах. По его словам, в соответствии с Конституцией, Верховная Рада определяет принципы внешней политики и делает это в форме законов. А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что на сегодняшний день не было ни одного случая, когда бы Президент нарушил эту конституционную норму и, соответственно, нет никаких жалоб от каких-либо органов государственной власти на противозаконные действия Президента в этой сфере.

Вместе с тем заместитель главы Секретариата Президента отметил, что в соответствии с Конституцией глава государства единолично осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, а Кабинет Министров обеспечивает осуществление внешней политики государства. А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что в соответствии с Конституцией эти полномочия исполняет не лично премьер-министр, а именно Кабинет Министров как конституционный орган.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что после конституционной реформы «ни одна буква» Основного Закона относительно сферы внешней политики не изменилась. По его словам, Президент должен считаться с ситуацией в парламенте, считаться с позицией правительства, однако вместе с тем окончательное решение относительно сферы внешней политики принимает он лично. А.ЧАЛЫЙ отметил, что свою внешнюю политику Президент проводит и осуществляет в форме указов.

Вместе с этим А.ЧАЛЫЙ предостерег правительство и другие органы государственной власти от невыполнения этих документов. По его словам, если какой-либо орган государственной власти не согласен с позицией Президента, изложенной в его указах, он имеет право обжаловать его в Конституционном Суде. Однако, по словам А.ЧАЛОГО, в случае невыполнения и необжалования решений Президента, он имеет «достаточно рычагов для реализации своей позиции».