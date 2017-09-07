СБУ заявила об освобождении более 3 тысяч человек из плена боевиков с начала войны на Донбассе

При содействии Объединенного центра Службы безопасности Украины по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц и заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции за все время конфликта на Донбассе из плена боевиков освобождены 3 тыс. 138 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель центра СБУ Юрий Качанов сообщил на заседании круглого стола на тему: "Освобожденные из плена: помочь, не травмируя".

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В частности, он сообщил, что в рамках выполнения возложенных на центр задач был создан учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести.

По словам Качанова, центр начал работу с 7 апреля 2014 года - с самого начала антитеррористической операции на востоке Украины.

"За время существования учета, с 7 апреля 2014 года, при содействии центра было найдено, а также освобождено 3 тыс. 138 человек. Среди них есть и военнослужащие, и гражданские лица, в журналисты и т.д. Это разные слои населения" - сказал Качанов.

"В настоящее время, по состоянию на сегодняшний день, в заложниках находится 144 человека и считаются пропавшими без вести 410 человек", - сообщил руководитель Объединенного координационного центра.