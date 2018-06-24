События недели: версия читателей УНИАН - обострение в зоне АТО, новый поход в НАТО и "побег" украинского лайнера в Россию

На этой неделе тревожные новости пришли из зоны проведения АТО, где в районе Бахмутской трассы произошло резкое обострение обстановки, что привело к увеличению обстрелов со стороны боевиков на других направлениях. По словам спикера Минобороны, интенсивность боевых действий превысила аналогичные показатели во время боев за Авдеевку в январе-феврале 2017 года.

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Причиной обострения стали заложенные еще Минскими соглашениями конфликтные положения: на бумаге отдельные районы на линии соприкосновения должны контролироваться Украиной, однако на деле эти территории находятся либо в серой зоне, либо заняты пророссийскими боевиками, которые там обустроили свои позиции, опорные и наблюдательные пункты. В нарушение условий перемирия боевики захватили эту местность еще в 2015 году. Но, начиная с осени 2016 года, ВСУ по всей линии фронта планомерно и поступательно продвигаются в серой зоне с целью занятия принадлежащих им, согласно Минским соглашениям, территорий. Это, в свою очередь, категорически не устраивает боевиков, поскольку угрожает их налаженным коммуникациям и, в целом, серьезно усложняет их стратегические позиции.

По словам волонтеров, из-за нехватки личного состава и боеприпасов на передовой, боевики не в состоянии удержать свои опорные пункты, вследствие чего они потеряли несколько участков обороны и опорных пунктов, а украинские войска на отдельных направлениях продвинулись почти на полтора километра.

Изрядно напуганные таким поворотом событий, боевики подтянули резервы и начали активные боевые действия с применением танков и крупнокалиберной артиллерии практически по всей линии соприкосновения, сопровождая это истеричными заявлениями в пропагандистских СМИ о подготовке ВСУ крупномасштабного наступления. В пресс-центре штаба АТО на это невозмутимо ответили, что никто никуда не собирается наступать, а украинские войска придерживаются Минских соглашений.

В итоге, к концу недели обстановка немного стабилизировалась, однако остается достаточно напряженной. Судя по всему, раздосадованные боевики попыток вернуть потерянные позиции не оставят, поэтому ситуация в зоне АТО, скорее всего, сохранится сложной.

Также на этой неделе наши читатели следили за историей, развернувшейся вокруг украинского круизного лайнера «Генерал Ватутин», который, находясь в Черном море, бодро взял курс на Россию.

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Все началось с сообщения одесских СМИ, поднявших крик, мол, украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин», отправившись в так называемый горящий круиз из Киева, неожиданно изменил курс, и, отказавшись от захода в порт Одессы, отправился прямиком в сторону Крыма. Проведя ночь на рейде близ крымских берегов, утром он направился в порт Ростова-на-Дону. Отдельно в сообщении одесских СМИ отмечалось, что объяснений такому странному поведению лайнера пока нет.

И понеслось. Все ринулись искать владельцев этого лайнера и следить за его передвижением на сервисах по передвижению морских судов, сообщая, что лайнер не отвечает на запросы, уже заходит в Керченский пролив и приближается к ростовскому порту. В сетях моментально разразились шутками-предположениями об истинных целях его «побега»: от версии, что он отправился за Януковичем, до версии, что «Генерал Ватутин» сбежал в Россию, чтобы не стать «Генералом Шухевичем».

На самом деле все прояснилось довольно быстро: никакой зрады в его «странном» поведении нет. В круизной компании «Червона рута», являющейся оператором подобных суден в Украине, объяснили, что они не имеют к теплоходу никакого отношения вот уже несколько лет. По словам президента «Червоной руты» Юрия Соколова, его компания была арендатором теплохода, а владельцем была «дочка» одной кипрской компании.

«Дочка вернула инвестицию материнской компании. В 2002 году корабль заводился на территорию Украины как инвестиция. После трех с половиной лет бездействия инвестор решил вывести корабль и продать или передать, это уже его дело. Все ждали лучших времен. К сожалению, они не наступили. Поменялся собственник, сейчас судно под флагом Белиза. [«Генерал Ватутин»] был украинский, ходил под украинским флагом. Но две недели назад [корабль] был снят официально из украинского реестра (судов). Новый хозяин поднял флаг Белиза, получил новые документы на него и ушел», – сказал Соколов.

По его словам, лайнер стоял у причала без туристов с 2013 года, поэтому и было принято такое решение.

Российские СМИ, которые тоже активно подключились к освещению этой темы, сообщили, что теплоход был приобретен одной сейшельской компанией, которая будет им управлять через свою российскую «дочку». Ожидается, что отныне лайнер будет совершать речные круизы по рекам в России. В общем, можно спать спокойно, никто никуда не сбегал.

На этой неделе произошло еще одно событие, которое вызвало живой интерес наших читателей. Украинские власти решили законодательно закрепить положение о том, что отныне приоритетом внешней политики является… членство Украины в НАТО. Правда, стоит отметить, что на этот раз такая острая в прошлом тема, на которой, так или иначе, «паслись» все политики, набирая себе электоральные очки и раскалывая общество, не вызвала слишком бурных дискуссий. Судя по всему, в высоких кабинетах и в обществе все прекрасно понимают, что никакое НАТО нам в обозримом будущем с нашими проблемами с Крымом и Донбассом не светит.

Поэтому голосование этого вопроса в Верховной Раде прошло более-менее спокойно, без митингов экзальтированных противников и сторонников этого серьезного решения. О серьезности, правда, можно поспорить. В условиях наших политических реалий, когда каждая смена власти приводит к резкому изменению нашей политики, это решение через пару лет может быть настолько же легко отменено.

Что касается самого Североатлантического альянса, в нем на это решение Украины отреагировали довольно вяло, скупо сообщив, что оно «принято к сведению».

Зато в России наступил настоящий пропагандистский праздник, поскольку появился прекрасный повод снова запудрить мозги своему прильнувшему к телевизорам, населению. Там уже принялись вопить об угрозе безопасности России и нарушении баланса сил в регионе. Кстати, решение Рады подоспело весьма кстати. Российским киселевым-соловьевым, в последнее время, стало все тяжелее выдумывать истории на самую важную в России тему «че там у хохлов». Хунта уже не в моде, «бендеровцы» приелись, даже переименование улиц украинских городов не вызывает уже такого всплеска праведного гнева у простого русского человека, как это было раньше. И тут такой подарок - Украина идет в НАТО! Невольно закрадываются подозрения, а не заплатили ли кремлевские пропагандисты нашим депутатам за это голосование.

Комментировать данное решение тяжело. Лично я считаю, что до тех пор, пока на наших границах располагается Российская Федерация, а не какой-нибудь «Российско-ледовитый океан», шансы вступить в НАТО для нас призрачны. Можно, конечно, рвать на себе рубашку, крича, что это наше суверенное право, вот только объективной реальности это не изменит.

На этом фоне наши читатели пропустили действительно важные новости о битве, которая развернулась вокруг закона, дающего старт реформированию отечественной, насквозь прогнившей, коррумпированной и давно не выполняющей свои функции, системе здравоохранения.

С большим трудом и только с третьей попытки Рада приняла в первом чтении проект закона со скучным названием «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств». Против принятия законопроекта в его нынешнем виде активно выступил профильный комитет Рады во главе с Ольгой Богомолец.

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В результате, крупнейшие гражданские организации и благотворительные фонды обрушились на Богомолец с резкой критикой, потребовав ее отставки с поста главы комитета. Я, к счастью, пока редко пересекаюсь с нашей медициной, однако с некоторыми организациями, например, такими как фонд «Таблеточки», знаком не понаслышке, и доверять их мнению у меня оснований больше, чем Богомолец. А ее они обвинили, ни много ни мало, а в отрытом саботаже и блокировании медреформы.

Этот закон, если он будет принят окончательно и не будет выхолощен различными правками ко второму чтению, введет в стране действительно новую систему здравоохранения. Изменения затронут всю медицинскую отрасль - отношения между пациентом и врачом, подход к формированию фармацевтического рынка и медицинского образования.

Деталей очень много, все их описать в обзоре просто невозможно, однако ключевая философия этой реформы – «бесплатной» медицины, в ее нынешнем виде, больше не будет. На первый взгляд, звучит страшно, однако, думаю, все понимают, что бесплатной медицины у нас в стране, по сути, не существует уже давно. И лучше быстрый ужасный конец, на развалинах которого появится что-то новое и действительно работающее, чем этот ужас без конца под названием «украинская система здравоохранения».

Правда, принятие этого закона в первом чтении пока ни на что не влияет, поскольку, сделав первый шаг в направлении реформы, Рада отказалась от совершения второго, провалив голосование за законопроект, который должен запустить новую модель финансирования. Без этого законопроекта никаких изменений не будет, так как на функционирование новой системы не будет никаких средств.

На эмоциях и.о. главы МОЗ Уляна Супрун назвала этот день в Раде «войной двух систем – старой советско-средневековой и новой европейской». По ее словам, «силы зла» хотят не только заблокировать старт медреформы, но и хотят лишить украинцев надежды на то, что изменения возможны.

Также наши читатели пропустили еще одну важную новость - о решении Кабмина отменить госрегулирование цен на продукты питания. Согласно сообщению, с 1 июля отменяется госрегулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное и куриные яйца.

Кроме этого, правительство отменило необходимость декларирования производителями изменений оптово-отпускных цен на 13 групп товаров, предельных уровней рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов, детского питания.

Стоит отметить, это довольно смелый и неожиданный шаг Гройсмана.

С одной стороны, ему можно только аплодировать – устраняется лишнее административное давление на бизнес, рынок производства продуктов питания станет намного более инвестиционно-привлекательным. Бизнес сможет быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и, не будучи связанным ограничением цены, будет охотнее производить более качественные продукты питания, а не напичканную пальмовым маслом или соей бурду, продаваемую в супермаркетах.

С другой - этот смелый рыночный шаг может обернуться резким недовольством населения, поскольку это, в первое время – точно, качнет цены вверх, что больнее всего ударит по малоимущим украинцам. Но думаю, раз уж Кабмин пошел на этот шаг, у него уже есть идеи, чем умаслить недовольных подорожанием хлеба граждан.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН