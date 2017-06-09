"Осколки дошли до середины мозга": в Днепре борются за жизнь троих тяжело раненых военных (видео)
17:42, 09 июня 2017Война
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Украинские военные получили крайне тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи.
В Днепре борются за жизни трех бойцов, получивших крайне тяжелые ранения в зоне АТО
В Днепре борются за жизни трех бойцов, которые получили крайне тяжелые ранения в зоне АТО. Их около полуночи на вертолете доставили в областную больницу Мечникова.
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Уже более 16 часов медики не отходят от 27-летнего Евгения. От взрыва он потерял обе ноги возле Крутой Балки. Врачи говорят: чудо уже то, что боец выдержал эвакуацию.
Не легче положение и 31-летнего Михаила. Во время минометного обстрела возле Золотого осколки пробили бойцу голову и дошли до середины мозга.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 июня семерых раненых бойцов в ожесточенных боях под Желобком доставили в Днепр.
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