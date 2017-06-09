"Осколки дошли до середины мозга": в Днепре борются за жизнь троих тяжело раненых военных (видео)

В Днепре борются за жизни трех бойцов, которые получили крайне тяжелые ранения в зоне АТО. Их около полуночи на вертолете доставили в областную больницу Мечникова.

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Уже более 16 часов медики не отходят от 27-летнего Евгения. От взрыва он потерял обе ноги возле Крутой Балки. Врачи говорят: чудо уже то, что боец выдержал эвакуацию.

Не легче положение и 31-летнего Михаила. Во время минометного обстрела возле Золотого осколки пробили бойцу голову и дошли до середины мозга.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 июня семерых раненых бойцов в ожесточенных боях под Желобком доставили в Днепр.