Литва планирует увеличить число военных инструкторов в Украине

Министр охраны края Литвы Раймундас Кароблис заявил о намерении продолжить сотрудничество с Министерством обороны Украины, в том числе увеличить численность военных инструкторов Литвы, которые учат украинских военнослужащих.

Об этом министр сообщил во время официальной встречи 19 мая с Министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает пресс-служба министерства.

Также Кароблис заявил о планах расширить сотрудничество в сферах демократического контроля вооруженных сил, кибербезопасности и образовательных программ.

Читайте такжеПольша начала обучение украинских военных инструкторов в рамках программы НАТО DEEP

"Необходимо продолжать сотрудничество, увеличить численность военных инструкторов Литвы, которые обучают украинских военнослужащих и усовершенствовать эту работу. А также расширить международное сотрудничество и обмен опытом относительно направления общественного демократического контроля Вооруженных Сил, сотрудничества на уровне ССО, кибернетической безопасности и образовательных программ", - заявил Кароблис.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие способностей киберзащиты и стратегических коммуникаций, согласовали совместные действия в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне министров .

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Поторак подчеркнул, что встреча, безусловно, даст дальнейший толчок для сотрудничества.