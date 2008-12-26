Народные депутаты получили шанс положить бюджет под елку

Верховная Рада Украины приняла постановление о внесении изменений в календарный план 3-й сессии парламента VІ созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 265 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале.

Согласно постановлению, 29 декабря в парламенте состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, а 30 и 31 декабря ВР будет работать в пленарном режиме.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, 1 и 2 января предусматривается работа народных депутатов Украины в округах.