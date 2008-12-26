Нардепы решили сегодня не перетруждаться

Верховная Рада Украины отказалась сегодня работать до тех пор, пока не будет рассмотрена вся повестка дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее предложение, которое поступило от председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, проголосовало только 219 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

В связи с этим председатель Верховной Рады обратился к депутатам с просьбой работать оперативнее, чтобы рассмотреть как можно больше вопросов.

Как известно, по пятницам ВР работает только до 14.00.