Литвин успокоил регионалов: трибуна ВР разблокирована

Партия регионов разблокировала трибуну парламента, и сегодняшнее утреннее заседание Верховной Рады открыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, объясняя причину блокирования фракцией ПР трибуны парламента, отметил, что «возмущение во фракции Партии регионов вызвало действие, что сработали карточки народных депутатов, которых не было в сессионном зале, во время голосования за проект бюджета на 2009 год».

По словам спикера, должна быть создана группа, которая будет включать по одному представителю от фракций для выяснения ситуации. Он отметил, что к этой работе должен также присоединиться Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

Эту группу будет возглавлять первый заместитель председателя ВР Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В.ЛИТВИН обратился к народным депутатам, чтобы больше не допускать таких фактов, которые «унижают Верховную Раду».

Как сообщал УНИАН, вчера фракция Партии регионов заявила, что в сессионном зале отсутствовали народные депутаты из этой фракции Сергей ГОЛОВАТЫЙ и Василий ГОРБАЛЬ, но их карточки сработали во время голосования за принятие проекта бюджета на следующий год.