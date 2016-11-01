У Гройсмана рассказали, сколько составила зарплата премьера за прошлый месяц

О

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук на своей странице в Facebook.

"Относительно зарплаты премьер-министра - то за прошлый месяц она составила 35 тыс. грн до налогообложения. Фактически премьер-министр получил на руки 28175 грн. Насколько это большая сумма? Для сравнения среднемесячная зарплата премьер-министра Юлии Тимошенко в 2008 году составляла 31 357,6 грн. В пересчете на нынешний курс это составило бы более 160 тыс. грн, что практически в 5 раз больше той зарплаты, которую получает премьер-министр сейчас», - отметил он.

«Я абсолютно не против того, чтобы честные и эффективные госслужащие получали достойную заработную плату, - я против искажений, к которым прибегают популисты, которые манипулируют цифрами, а через цифры – людьми", - подчеркнул Столярчук.

Читайте такжеReuters: украинцы шокированы декларациями чиновников

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании парламента лидер фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в июле правительством «в скрытом режиме» было принято постановление, которым повышена заработная плата президенту и членам правительства. По ее словам, сегодня министры со всеми надбавками получают в месяц до 100 тыс. грн зарплаты.

Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко уже опроверг это заявление Тимошенко. По словам Цеголко, согласно постановлению Кабинета министров от 20 апреля 2016 года №304, размер должностного оклада президента составляет 28 тыс. грн, другие составляющие заработной платы (надбавки, премии) не установлены, и никаких изменений не предвидится. Кроме того, пресс-секретарь добавил, что заработная плата Порошенко, начиная с 2014 года, перечисляется на благотворительные цели.