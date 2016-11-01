Депутаты предлагают маркировать российские товары в торговых сетях

Об этом 1 ноября во время брифинга в Верховной Раде заявил один из соавторов законодательной инициативы, народный депутат из Укропа Виталий Куприй. Законопроект также подписали народные депутаты Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Виктор Шевченко, Александр Дубинин и Александр Шевченко из межфракционного объединения УКРОП.

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«Сегодня мы внесли законопроект, который предусматривает обязательную маркировку всей продукции страны-агрессора и жесткие санкции в отношении нарушителей соответствующего требования», – заявил Виталий Куприй. По словам нардепа, документом предусмотрены не только штрафы, но и конфискация продукции и выручки предпринимателей, которые реализуют российские товары, не информируя об этом потребителей.

Кроме того, авторы законопроекта настаивают на необходимости обязать представителей российского бизнеса в Украине размещать рядом с собственными вывесками и логотипами надпись «Это контролируется страной-агрессором». Отдельного маркировки требует и реклама российской продукции, которая размещается на любых носителях информации – в брошюрах, на билбордах или в СМИ, подчеркнул Виталий Куприй.

«Везде должна быть маркировка. Если это печатные средства – не менее 10% от общей площади рекламы. Соответственно, телевизионная и радиореклама должны заканчиваться информированием о происхождении товара или владельца бизнеса», – добавил нардеп.

Маркировка российских товаров, так же как и санкции, должны были быть введены сразу после начала российской агрессии в Украины, как того требовали общественные активисты, отметила в свою очередь народный депутат от Укропа Ирина Констанкевич.

«Это нужно делать сейчас, если не было сделано тогда», – подчеркнула нардеп.

По ее словам, депутаты из Укропа подготовили несколько законопроектов, направленных на комплексное противодействие России в экономической плоскости. В частности, представители партии предложили парламенту впервые в истории Украины ввести секторальные санкции в отношении РФ, начав с банковской сферы, и инициировали закрытие российских банков, которые работают на территории Украины. Кроме того, депутаты из Укропа подготовили предложение о создании отдельного реестра юридических лиц страны-агрессора.