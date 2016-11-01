Луценко рассказал, откуда у его семьи столько наличных и для чего их берегут

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, пишет Украинская правда.

По его словам, все его состояние происходит еще со времен бизнеса его жены, которая, став нардепом, продала его, а часть передала сыну.

Луценко заявил, что его жена более десяти лет занималась бизнесом.

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"Она с нуля создала фирму", - сказал генпрокурор.

Став народным депутатом его жена, по словам Луценко, продала бизнес и задекларировала официальный доход 20 млн гривен и уплатила с них налоги. Небольшую часть бизнеса Ирина Луценко передала старшему сыну Александру.

По словам Луценко, часть средств от продажи бизнеса они потратили на покрытие долгов, а часть оставили. "Другая часть хранится у нас для покрытия долгов, которые могут возникнуть", - отметил Луценко.

Как известно, согласно декларации, на счетах в банке Юрий Луценко имеет 6 472 долларов, 469 евро и 12 514 грн. Он также имеет 150 000 грн наличных.

Жена Луценко имеет на счетах 1 800 000 грн, 14 022 грн, 1 456 долларов, 364 евро. Также Ирина Луценко имеет 450 000 грн, 50 000 евро и 280 000 долларов наличности. Она одолжила ООО "Украинские Новейшие Телекоммуникации" 753 904 грн.

Сын Луценко Александр имеет на счетах 128 899 грн, 297 200 грн, 1028 евро и 100 долларов. Он также имеет 1 350 000 грн наличными и 30 815 грн наличных средств в банке.