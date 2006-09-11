Стретович не хочет, чтобы все видели, как Генпрокурор и министр бьют тарелки

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Владимир СТРЕТОВИЧ не исключает отставки министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Об этом народный депутат от фракции «Наша Украина» заявил в интервью телеканалу НТН.

„Меня как председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности беспокоит, что они сцепились в публичной ссоре. Не дело гражданина знать, что происходит в правоохранительных ведомствах и присутствовать на кухне, где бьются тарелки”, - сказал В.СТРЕТОВИЧ.

Вместе с тем В.СТРЕТОВИЧ не подтвердил информации, что в случае смещения Ю.ЛУЦЕНКО и А.МЕДВЕДЬКО на должность министра внутренних дел будет претендовать Василий ДЖАРТЫ, а на должность генерального прокурора - Святослав ПИСКУН или Геннадий ВАСИЛЬЕВ.

„Я не думаю, что Президент на это согласится. Я не исключаю, что упомянутые люди, о которых вы сказали в предыдущем вопросе, могут быть смещены, и придут новые представители. Но я уверен, что это будет креатура Президента, который поставит своих людей” – сказал В.СТРЕТОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе, 6 сентября, Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что лидер Народного руха Украины Вячеслав Чорновил был убит, а не стал жертвой ДТП.

По словам министра, если Генпрокуратура, которая расследует это дело “поступит в соответствии с законом, то общественность узнает о многих дополнительных фактах, касающихся гибели лидера Народного руха Украины».

В то же время 8 сентября А.МЕДВЕДЬКО заявил, что пока досудебное следствие продолжается, невозможно утверждать о том, было это ДТП или убийство.

Кроме того, в тот же день, 8 сентября, Ю.ЛУЦЕНКО высказал мнение, что раскрытие Генеральной прокуратурой Украины убийства полковника УБОП Романа Ерохина находится под угрозой.

По словам министра, он обратился к А.МЕДВЕДЬКО с просьбой заменить следователя по этому делу. Впрочем, отметил глава МВД, реакцией генпрокурора была оценка его (Ю.ЛУЦЕНКО - УНИАН) профессиональных качеств. «Давайте оставим в покое мою профессиональность, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, - давайте ответим на один вопрос: кто заказал и убил полковника МВД».

Учитывая вышеупомянутое, он высказал мнение, что “это свидетельствует о попытке затянуть это дело, а, возможно, и скрыть истину. Рассмотрение этого дела, очевидно, под угрозой».