Ющенко похвалил руководство Днестровской ГЭС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что действия руководства Днестровской ГЭС позволили значительно уменьшить масштабы наводнения в Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Могилев-Подольском по итогам его поездок во все 6 регионов, пострадавших в результате стихии.

Президент подчеркнул, что станция работала в штатном режиме и уровень воды был нормальным, не представлял никаких угроз. После того как начались осадки и уровень воды в водохранилище начал подниматься, ГЭС взяла на себя «колоссальный удар», заметил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что умелое руководство станцией позволило своевременно начать сброс воды, что в свою очередь позволило в сотни раз уменьшить площади затопления.

Он поблагодарил работников ГЭС за профессиональную работу и отверг какие-либо обвинения в их адрес в непрофессиональных действиях.

Как сообщал УНИАН, с 27 июля в связи с формированием наводнения в бассейне реки Днестр и с целью обеспечения проектных режимов работы гидросооружений был начат форсированный сброс воды из Днестровского водохранилища. В результате сброса воды в 25 населенных пунктах Могилев-Подольского, Ямпильского и Муровано-Куриловецкого районов (все - Винницкая обл.) произошло подтапливание.

С 1 августа Днестровская ГЭС начала работать в плановом режиме.

Справка УНИАН. Днестровская ГЭС-1 (расположенная в среднем течении реки Днестр выше Могилев-Подольского) и Днестровская ГАЭС (на правом береге Днестра Сокирянского района Черновицкой области) входят в Днестровский гидроузел. В состав гидроузла входит также так называемая буферная Днестровская ГЭС-2.