МЧС отвечает Шуфричу в духе "смотри, что сам покупал"

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы планирует закупить два аварийно-спасательных вертолета общей стоимостью 110 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на получение государственного заказа претендуют 7 крупнейших в мире производителя авиатехники. 5 августа МЧС начало рассмотрение предложений, которые поступили на тендер, относительно закупки новых аварийно-спасательных вертолетов.

Как сообщил газете „Дело” заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАРАНЧУК, заявки на участие в конкурсе подали 7 производителей авиатехники из разных стран. Победителя на протяжении пяти дней определит конкурсная комиссия. Подготовку к тендеру вела специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители МЧС и других госслужб.

„Они проводили встречи со всеми производителями вертолетов в мире. Среди них — Eurocopter (Франция, Германия) „Вертолеты России”, Bell (США и Канада), Agustа (Италия), Swidnik (Польша), а также Sikorsky (США), которые изготовляют элитные вертолеты”.

В.БАРАНЧУК отметил, что цены на вертолеты российских и зарубежных производителей не очень отличаются. „Ми сделали рейтинг цен. Например, в прошлом году российский Ка-226 стоил 7 миллионов долларов. Аналогичные европейские и американские вертолеты стоят на один-два миллиона дороже”, - сообщил заместитель министра.

К покупаемой технике МЧС выдвигает суровые требования. Вертолет должен быть приспособлен к длительным полетам (радиусом не менее 300-500 километров). Кроме того, его масса должна составлять больше трех тонн, пассажировместимость - не менее 10 человек.

МЧС допустило к участию в конкурсе только заводы-производители. В.БАРАНЧУК объяснил, что такое решение продиктовано плачевным опытом министерства. „В 2007 году тендер выиграл посредник. Представителей МЧС до сих пор не пускают на завод, аргументируя подписанными договорами с компанией-посредником”, - объяснил заместитель В.БАРАНЧУК.

Как сообщал УНИАН, 4 августа народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) обвинил Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций в попытке с нарушением тендерных процедур пролоббировать покупку двух вертолетов французского производства вместо четырех российских с украинскими двигателями, имеющими ремонтную базу в Украине.

Депутат утверждал, что есть решение суда, которое запрещает проводить тендер до приведения в соответствие с законодательством всех тендерных норм. Однако, по его словам, несмотря на это, руководство МЧС, а также руководство Секретариата Президента оказывают давление на судью, которая вынесла упомянутое решение о прекращении проведения тендера.

Н.ШУФРИЧ также отмечал, что будет вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с тем, чтобы это ведомство дало оценку такому лоббированию.