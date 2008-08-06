Ющенко отбыл из Тернопольской области в Винницкую

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Тернопольскую область и отбыл в Винницкую.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В Винницкой области В.ЮЩЕНКО посетит село Серебрии, где осмотрит подтопленные территории, жилые дома и детский сад.

После этого В.ЮЩЕНКО прибудет в Могилев-Подольский, где запланировано его общение с прессой.

В поездке Президента сопровождают министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, председатель Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ и председатель областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.