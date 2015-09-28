Чубаров: за неделю блокады через Крым перестали перевозиться товары из Украины в РФ

Об этом народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, за неделю бессрочной акции по блокаде Крыма, ни одна фура, ни один грузовик не пересекли административную границу с аннексированным Крымом.

Рефат Чубаров также уточнил, что идет не продуктовая, а гражданская блокада. "Мы добились того, что Крым перестал быть гигантским насосом, через который перебрасывались товары из материковой Украины в материковую Россию", – подчеркнул Рефат Чубаров.

Председатель Меджлиса также отметил, что за первые два дня блокады удалось достичь взаимопонимания с водителями грузовиков. "Они все развернулись и поехали в другие города материковой Украины, где они могут реализовать свою продукцию", – отметил он.

Рефат Чубаров также признал, что бессрочная акция по блокаде Крыма была приурочена к началу Генассамблеи ООН, где планируются выступления президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. "Наша задача - не дать миру и мысли, что можно договориться за счет Крыма, и мы, кажется, эту задачу решили, по меньшей мере, для украинского общества", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. В акции принимают участие крымские татары, активисты "Правого сектора" и других организаций.

По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.