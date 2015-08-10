Ляшко считает Тимошенко виновной в войне России против Украины, припомнив ее заигрывания с Путиным в 2008 году

Виновными в этом Ляшко считает фракции Партии регионов, коммунистов, литвиновцев и БЮТ. Об этом Ляшко написал на своей странице в Фейсбук.

Ляшко напомнил, что несмотря на то, что он был в то время в БЮТ, он голосовал за этот проект постановления вопреки противоположному решению фракции и давлению тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Я сознательно голосовал ЗА этот проект постановления вопреки противоположному решению фракции и давлению тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко. Это для тех, кто упрекает меня, что я тогда тоже был в БЮТ», - написал Ляшко.

«В отличие от Тимошенко, которая тогда убеждала всех нас, что Грузия сама виновата, что спровоцировала Россию на нападение, я сразу понимал и убеждал в этом Тимошенко, что если не остановим Путина в Грузию - следующей будет Украина. К сожалению, Юля тогда меня не хотела слышать и вместо того, чтобы, как премьер-министр, осудить войну России против Грузии и мобилизовать весь мир на отпор агрессору - Тимошенко продолжала заигрывать с Путиным, потому что очень хотела при его поддержке выиграть президентские выборы», - утверждает Ляшко.

«Все те политики, которые в 2008 году не поддержали братскую Грузию в ее неравной борьбе против российской агрессии, все те политики, которые тогда поддержали Путина, вместо того, чтобы осудить и остановить его - все эти политики однозначно виноваты в сегодняшней кровавой войне Кремля против Украины и оккупации Крыма», - уверен глава Радикальной партии.