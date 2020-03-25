Экс-министр иностранных дел задержан по подозрению в умышленном убийстве

Сейчас Кожару доставляют в суд для избрания ему меры пресечения.

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook. «Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме», - заявил он.

По словам Геращенко, сейчас Кожару доставляют в суд для избрания ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывший руководитель телеканала «Интер», генеральный директор холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий был найден мертвым с огнестрельным ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области.

Об инциденте полиции сообщила хозяйка дома. По предварительным данным правоохранителей, мужчина покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах. Полицейские на месте происшествия изъяли пистолет, патроны и гильзу.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с дополнительной отметкой «Самоубийство».

22 февраля в полиции сообщили, что уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

2 марта следственный эксперимент в доме Кожары не был проведен из-за отсутствия супругов дома, хотя им было сообщено о проведении эксперимента заранее.

4 марта следственный эксперимент состоялся, однако его результаты представляют тайну досудебного расследования и не могут быть разглашены.