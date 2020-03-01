На внеочередном заседании Рада заслушает отчеты силовиков

Разумков не ответил на вопрос, возможны ли по результатам заслушивания этой информации отставки некоторых руководителей силовых структур.

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта народные депутаты заслушают доклады представителей силовых ведомств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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По его словам, будут «заслушаны доклады представителей силовых ведомств» - Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора.

Разумков не ответил на вопрос, возможны ли по результатам заслушивания этой информации отставки некоторых руководителей силовых структур.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00.

В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов.

В частности, планируется рассмотреть проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№ 3003); проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О национальной безопасности Украины» о вступлении в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (№ 3015 ); проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (№ 0025); проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О предотвращении коррупции» (второе чтение) (№ 2500).

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства. Он отказался назвать фамилии тех, кого планируют уволить или назначить в правительство.