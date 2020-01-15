В Кабмине опровергли информацию об отставке Гончарука

В Кабмине не могут подтвердить подлинность опубликованных в сети аудиозаписей разговоров Алексея Гончарука с чиновниками.

Премьер-министр Алексей Гончарук не собирается уходить в отставку.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства на фоне скандала с аудиозаписями.

"Пресс-служба Кабинета министров не имеет информации относительно подлинности ни одной аудио - или видеозаписи, распространяемые в сети Интернет. Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 15 января, на YouTube-канале "Как обмануть президента" выложили якобы аудиозапись разговора Гончарука с некоторыми членами правительства и руководством Нацбанка. Они якобы разговаривали о курсе доллара, а также других экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает - есть платежный баланс... А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос", - говорит мужской голос, похожий на Гончарука.

Далее этот же голос говорит, что и он сам является "профаном в экономике".