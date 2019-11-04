Космическое агентство получило временного руководителя

Кабмин назначил Владимира Михеева исполняющим обязанности главы Госкосмагентства.

Кабинет министров назначил заместителя главы Государственного космического агентства Украины Владимира Михеева исполняющим обязанности главы ГКАУ после увольнения с этой должности Павла Дегтяренко, о чем на своей странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте такжеКабмин создал комиссию по защите бизнеса во главе с Гончаруком

«Павел Дегтяренко уволен с поста главы Государственного космического агентства. И.о. главы космического агентства Украины стал Владимир Михеев», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Кабинет министров на внеочередном заседании уволил главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявил конкурс на эту должность.

Справка УНИАН. Владимир Михеев родился в 1975 году. После окончания Харьковского государственного университета с 1998 года трудился на государственном научно-производственном предприятии «Объединение «Коммунар» (Харьков), где с 2013 по октябрь 2015 года был заместителем главного конструктора предприятия. В октябре 2015 года он назначен заместителем главы ГКАУ.