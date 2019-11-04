Правительство назначило Сергея Масличенко замглавы Минэкоэнерго

Кроме того, Кабмин объявил конкурсы на ряд государственных должностей.

На внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение назначить Сергея Масличенко заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды.

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Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Кроме того, правительство объявило конкурсы на ряд должностей: госсекретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, главы Государственной экологической инспекции, должности заместителя главы Государственной фискальной службы.

Масличенко ранее занимал должность директора департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР (по Украине, Польши и Кавказа). Входил в совет директоров инвестфонда Green for Growth Fund (GGF), который предоставляет финансирование и техническую помощь развивающимся странам в сфере энергоэффективности и зеленой энергии.