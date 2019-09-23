"Слуга народа" и "Голос" лучше всех ходят на работу в Раду – КИУ

Заседание парламента в сентябре посещали 94% депутатов из этих фракций.

Представители парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" чаще всего посещали заседания Верховной Рады Украины в сентябре.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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Отмечается, что высокие показатели посещения показали в целом депутаты всех фракций. Однако самый высокий результат наблюдается у депутатов "Слуги народа" и "Голоса". В среднем на заседаниях были письменно зарегистрированы 94% депутатов из этих фракций.

Несколько ниже показатели у депутатов группы "За будущее" и ВО "Батькивщина" - по 88%. Во фракции "Европейская солидарность" показатели посещаемости на уровне 87%.

По сравнению с другими фракциями, самый низкий результат у «Оппозиционной платформы – За жизнь». В среднем на заседаниях Рады присутствовали 85% ее депутатов.

Данные указаны по результатам письменной регистрации народных депутатов Украины.

Всего в сентябре состоялось 14 пленарных заседаний ВР.

Как сообщал УНИАН, по данным КИУ, с начала работы Верховной Рады Украины VIII созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.