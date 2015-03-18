Порошенко обсудит работу Генштаба с командирами бригад и депутатами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель фракции “Самопомич” Олег Березюк.

По его мнению, Генеральный штаб и его руководитель не справляются с ситуацией, которую должны были бы контролировать.

“Вчера с президентом в присутствии других руководителей фракций и премьер-министра Украины состоялся жесткий, принципиальный, но конструктивный разговор по этому вопросу. Президент пообещал, что в течение нескольких дней встретится с военными депутатами, которые являются членами нашего парламента, а также он пригласит на эту встречу командиров бригад, командиров секторов для того, чтобы в научном, профессиональном кругу рассмотреть этот вопрос”, - сказал Березюк.

Читайте такжеЯрош станет советником начальника Генштаба - волонтер

Также он подчеркнул, что необходимо назначить первого заместителя премьер-министра по вопросам оборонного комплекса.

По словам Березюка, “оккупированные территории - это другие финансово-экономические отношения”. “Мы должны подготовить законы по вопросам электроснабжения, газоснабжения, экономических отношений с землями, которые являются временно оккупированными, под властью оккупантов. И мы должны к ним так и относиться”, - сказал он.