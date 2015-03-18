На следующей неделе Рада получит президентские документы по зоне АТО – депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“По моей информации, на следующей сессионной неделе президентом будут вноситься дополнительные документы по урегулированию ситуации в зоне АТО”, - сказал депутат.

В то же время он не уточнил, о каких именно документах идет речь.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада внесла предложенные президентом изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Согласно принятым изменениям, особый порядок в отдельных районах Донбасса начнет действовать только после проведения внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

Изменениями предусмотрено участие в наблюдении за выборами международных наблюдателей, вывод для беспрепятственного проведения выборов с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников.

Также ВР определила населенные пункты Луганской и Донецкой областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления.