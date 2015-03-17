США: санкции против России будут оставаться

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки, передает ВВС Украина.

"В то время как Россия пытается утвердить циничное и просчитанное "освобождение" Крыма, мы подтверждаем, что санкции, связанные с Крымом, останутся на месте, пока будет продолжаться оккупация", - заявила пресс-секретаря Госдепа США.

"США продолжают поддерживать суверенитет Украины, территориальную целостность и право на самоопределение", - добавила госпожа Псаки.

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Дипломат указала, что США осуждают прошлогодний псевдо-референдум в Крыму, который провели, нарушая украинское законодательство.

"Мы не признаем и не признаем российскую попытку аннексии и призываем президента Путина прекратить оккупацию его страной Крыма", - заявила представитель Госдепартамента.

Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что откровения Путина в фильме о Крыме подтверждают лживость его политики.