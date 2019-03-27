Активисты Нацкорпуса пришли под стены СБУ с вопросом о Медведчуке

Представители «Национального корпуса» сегодня пикетировали центральную здание Службы безопасности Украины с требованиями дать ответы на ряд вопросов о деятельности Виктора Медведчука.

«Сегодня мы пришли в СБУ, чтобы спросить у представителей правоохранительного ведомства, когда будет привлечен к ответственности кремлевский агент и кум Путина Виктор Медведчук», - говорится в заявлении Нацкорпуса. В заявлении отмечается, что «привлечение к ответственности агентов Кремля – это вопрос государственной безопасности».

Согласно этому представителю СБУ были переданы следующие требования:

- проверить наличие признаков уголовных правонарушений в фактах визита и переговоров Медведчука и Бойко с руководством страны-агрессора России, состоявшихся 22 марта в РФ.

- Дать ответ, на основании чего Медведчук осуществлял прямые перелеты в Россию, учитывая принятие Госавиаслужбой решение о прекращении прямого авиасообщения Украины с РФ с 25 октября 2015 года.

Также «Нацкорпус» требует инициировать избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и наложение ареста на имущество Виктора Медведчука.

По мнению активистов, это необходимо сделать «с целью предотвращения возможного побега или воздействия на свидетелей в связи с возбужденным уголовным производством в связи с открытым 5.02.2019 Генпрокуратурой уголовным производством в отношении госизмены и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».